Milan-Atlético Madrid, Florenzi è in dubbio: oggi il provino decisivo

Ancora incerta la presenza di Alessandro Florenzi per Milan-Atlético Madrid di Champions League. Sarà importante la giornata odierna per lui

È ancora in dubbio la presenza di Alessandro Florenzi per Milan-Atlético Madrid , seconda partita del Gruppo B di Champions League , in programma domani sera, alle ore 21:00 , a 'San Siro'. Lo ha ricordato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Florenzi, infatti, che ha saltato la trasferta di sabato scorso a La Spezia per un trauma contusivo al ginocchio rimediato contro il Venezia , ieri non si è allenato con la squadra.

Oggi ci sarà un altro provino per l'ex giocatore di Roma, Valencia e PSG. L'allenamento di rifinitura, in programma alle ore 15:00 a Milanello, chiarirà se Florenzi potrà o meno essere della sfida. Sulla fascia destra Pioli avrebbe bisogno del suo numero 25: come noto, infatti, Samu Castillejo non è inserito nella lista per la Champions League e Junior Messias non ha ancora recuperato la piena condizione fisica. In Spagna sicuri: "Colpo Milan sul mercato: ora o a luglio" >>>