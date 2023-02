Milan-Atalanta, San Siro sold out: previsti più di 70mila spettatori | News

Questa sera, alle 20.45, il Milan ospiterà a San Siro l'Atalanta. La gara sarà valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A e sarà un vero e proprio scontro diretto in quanto le due squadre sono in corsa per un piazzamento per la prossima Champions League. I rossoneri, come ormai abituati da due anni a questa parte, potranno contare sul supporto dei propri tifosi. Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere della Sera', per il match di questa sera è previsto l'ennesimo sold out stagionale al Meazza. Dunque saranno presenti sugli spalti della 'Scala del calcio' più di 70mila spettatori che spingeranno i ragazzi di Pioli alla conquista della quarta vittoria consecutiva in campionato. Inter, decisione presa: niente stadio insieme al Milan.