Milan-Atalanta, Retegui mette il doppio ex Inzaghi nel mirino: il motivo

Questa sera, alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Atalanta , partita della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 e, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, la gara rappresenterà un'occasione colossale per Mateo Retegui , capocannoniere del campionato.

Milan-Atalanta, che occasione per Retegui!

Finora, infatti Retegui ha realizzato 23 reti in quest'edizione della Serie A e, a 'San Siro', ha la possibilità di siglare il suo gol numero 24. Qualora accadesse, il numero 32 orobico raggiungerebbe Filippo Inzaghi (tra l'altro doppio ex del match) in testa alla classifica cannonieri di tutti i tempi della 'Dea' in una singola stagione di Serie A.