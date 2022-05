Milan-Atalanta, Pioli conta sui suoi fedelissimi per lo Scudetto

Stefano Pioli, tecnico rossonero, in vista di Milan-Atalanta punta sull'asse Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali e Rafael Leão

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha presentato Milan-Atalanta, partita della 37^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domani alle ore 18:00 a 'San Siro'. A tal proposito, la 'rosea' ha sottolineato come Stefano Pioli, tecnico rossonero, per l'importante sfida alla 'Dea', che potrebbe rivelarsi decisiva per lo Scudetto, punterà ancora una volta sui suoi fedelissimi.

A guidare la macchina rossonera, come è sempre stato d'altronde in questa stagione, ci sarà Sandro Tonali. Il bambino che chiedeva il kit del Milan a Santa Lucia è diventato un leader silenzioso. E, ultimamente, ha anche imparato a segnare: i gol pesanti, contro Lazio e Hellas Verona, lo hanno fatto entrare di prepotenza nel cuore di tutti i tifosi rossoneri. Anche quelli che ancora non aveva conquistato.

Ma nel 'democratico gruppo rossonero', per Milan-Atalanta di domani, comanderanno un po' tutti. Da Mike Maignan, il portiere più bravo del campionato italiano a Fikayo Tomori, il più utilizzato in difesa, quello che ha fatto da collante della retroguardia dopo l'infortunio di Simon Kjær. E che ha fatto migliorare anche il giovane Pierre Kalulu.

Poi c'è Rafael Leão che, dopo aver acquisito maturità e una continuità maggiore rispetto l'anno precedente, sembra pronto per spiccare il volo. Nell'anno solare 2022 Leão ha segnato soltanto a 'San Siro': laddove domani lo aspetteranno, per Milan-Atalanta, oltre 70mila persone speranzose di festeggiare.

Il Diavolo, dunque, riparte dai suoi condottieri. Maignan, Tomori, Tonali, Leao. Sono importantissimi quelli che giocano in difesa, e non soltanto per il dogma della costruzione da dietro. Conta tanto chi sa impostare il gioco. È fondamentale avere chi segna e chi sia in grado di risolvere le partite, e questi quattro calciatori, in particolare, incarnano, al momento, lo spirito battagliero di un Milan 'in ansia buona per lo Scudetto', per dirla con l'attaccante portoghese.

Nelle squadre vincenti, si sa, è importante avere un asse centrale affidabile. Pioli ce l'ha, sebbene sia deviato alla fine verso sinistra. Senza dubbio, però, è il più stabile in casa rossonera: quello a cui si può aggrappare per sorridere domani o tra una settimana. Domani Milan-Atalanta: leggi qui le dichiarazioni di Pioli in conferenza >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI