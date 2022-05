Milan-Atalanta, Pioli contro Gasperini: 21 i precedenti tra i due allenatori

Milan-Atalanta vedrà, ancora una volta, confrontarsi Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini: sono 21 i precedenti tra i due allenatori

Enrico Ianuario

Ancora Milan-Atalanta, ancora Stefano Pioli contro Gian Piero Gasperini. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' analizza gli incontri tra i due allenatori nel corso della loro carriera. L'allenatore dei rossoneri e quello dei bergamaschi si sono incontrati ben 21 volte, ovviamente anche quando allenavano squadre diverse da quelle in cui lavorano oggi.

Il primo incontro risale al settembre del 2004, quando il Crotone di Gasperini vinse per 1-0 contro il Modena di Pioli in Serie B. Per l'allenatore del Milan si tratta del confronto più frequente in carriera con sette squadra di verse (Modena, Chievo, Bologna, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan), mentre l'allenatore dell'Atalanta ha incontrato più volte solo Allegri e ha affrontato Pioli alla guida di quattro squadre (Crotone, Genoa, Palermo e Atalanta). Mai partite banali tra i due - eccezion fatta per un Genoa-Lazio 0-0 della stagione 2015-2016 - come dimostra la gara del dicembre 2019 tra Atalanta-Milan, stravinta dai bergamaschi per 5-0.

Allora Gasperini decise di schierare un attacco composto senza una vera punta. Malinovskyi, Ilicic e Gomez distrussero totalmente la difesa del Milan. Stefano Pioli per quella gara schierò la sua squadra con il 4-3-3 con Suso esterno d'attacco. Kessié coprendo il suo spazio lasciava voragini per gli inserimenti dei calciatori nerazzurri. Sappiamo tutti come andò, così come si sa cosa nacque nel Milan dopo quella sconfitta.

E infatti il Milan 'post-Covid' era tutt'altra squadra. In quella calda estate del 2020, i rossoneri ospitarono a 'San Siro' la Dea, con la partita che terminò 1-1, anche se era evidente a tutti il netto miglioramenti dei ragazzi di Pioli. Il possesso palla era passato dal 40.8% di Bergamo al 47.8% e anche l'aggressione era molto più alta.

Le sorprese non sono finite, perché l'Atalanta riuscì a battere il Milan campione d'inverno, nel gennaio 2021, per 3-0 a 'San Siro'. I rossoneri erano pieni zeppi di infortuni, ma la squadra di Gasperini riuscì ad annientare gli avversari trascinati da un super Ilicic. In quella partita, non si rivelò azzeccata la mossa di mettere un trequartista muscolare come Meité, dunque probabilmente Pioli non schiererà, dietro Giroud, Franck Kessié.

Ben diverso, invece, l'ultimo incontra al 'Gewiss Stadium' di ottobre. Il Milan infatti vinse 3-2 dopo aver dominato la partita per buoni 80 minuti. Pioli fu capace di trasformare Theo Hernandez in terzino/mediano, Calabria funse da ala/incursore, Tonali un aggressore. In quella partita, fondamentali furono sia Brahim Diaz che Saelemaekers, capaci di svariare su tutto il campo. A proposito del belga, il numero 56 è sempre stato presente nei risultati positivi contro l'Atalanta. Dunque possibile che sarà lui la mossa vincente di Pioli, così come lo fu Banega in un lontano Inter-Atalanta 7-1, quando l'attuale allenatore del Milan, seduto sull'altra panchina del Naviglio, annientò Gasperini al 'Meazza'. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI