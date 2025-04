Milan-Atalanta, per Lookman un insospettabile tabù da infrangere

Milan-Atalanta, partita della 33^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma alle ore 20:45 a 'San Siro', rappresenterà una grande chance, per la 'Dea' di Gian Piero Gasperini, per mettere una pietra miliare nel suo cammino verso la Champions League, ma anche un'occasione importante per Mateo Retegui e Ademola Lookman.