Milan-Atalanta, le ultime sulle condizioni fisiche di Kjaer

MILAN NEWS – Altro giro, altra corsa. Sabato si giocherà Milan-Atalanta, 19^ giornata del campionato di Serie A e ancora una volta Stefano Pioli dovrà fare i conti con le tantissime assenze rossonere. Sarà di nuovo emergenza, visto che rientrerà dalla squalifica Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, ma per lo stesso motivo i rossoneri perdono il capitano Alessio Romagnoli, centrale classe 1995, e Alexis Saelemaekers, belga classe 1999. In difesa, all’assenza del numero 13 si aggiunge anche quella di Theo. Il francese del 1997 è ancora positivo al Coronavirus. Emergenza piena, dunque, ma almeno Simon Kjaer sarà al proprio posto. Il danese classe 1989 era stato sostituito all’intervallo nell’ultimo match, ma per lui era solo un’infiammazione alla schiena e la sua presenza non è a rischio sabato. Sostituzione solo precauzionale. Kjaer sarà al centro della difesa insieme ai superstiti.

Intanto, il club rossonero è entrato nel mondo delle criptovalute, scrive la Gazzetta. In collaborazione con Chiliz, il Milan ha annunciato il lancio di $ACM Fan Token sulla piattaforma Socios.com. I tifosi potranno così acquistare i Fan Token e poi beneficiare di vari premi e iniziative varie, con lo status di “super-fan”.

OGGI ARRIVA TOMORI E NON SOLO >>>