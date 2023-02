Milan-Atalanta, bomber a confronto: Giroud-Hojlund gemelli diversi del gol

Milan-Atalanta sarà la sfida di due bomber diversi, ma che in comune hanno il gol nelle vene: parliamo di Olivier Giroud e Rasmus Hojlund

Enrico Ianuario

Questa sera andrà in scena a San Siro, alle 20.45, il match tra Milan e Atalanta, gara valida per la 24^ giornata del campionato di Serie A. L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla nello specifico degli attaccanti delle due squadre, vale a dire Olivier Giroud e Rasmus Hojlund. Due centravanti diversi ma che in comune hanno la vena realizzativa.

La carriera di Giroud inizia nel lontano 2005 nel Grenoble. Da lì tante le partite disputate tra Ligue 1, Premier League e Serie A, vincendo di tutto e di più sia con i club che con la nazionale francese. L'attaccante rossonero è esperto e ha l'esperienza necessaria che gli consente di segnare in qualsiasi modo. L'età gli avrà tolto il raggio d'azione, ma non la pericolosità in area di rigore. Tanto è vero che Giroud è l'attaccante titolare del Milan di Pioli e che ha consentito ai rossoneri, a suon di gol pesanti contro Inter, Napoli, Lazio e Sassuolo, di conquistare lo scudetto nella passata stagione. Con Ibra rimasto ai box per diversi mesi e con gli innesti fin qui errati di De Ketelaere e Origi, il francese continua ad essere l'attaccante cardine di Pioli. Oltre ai gol, mette a disposizione della squadra intelligenza tecnica e una lucida rifinitura offensiva.

Diverso è il profilo di Hojlund, attaccante moderno alla Haaland e Osimhen. Non è un attaccante che riempie esclusivamente l'area di rigore, ma con grandi falcate attacca anche la profondità. Prezioso, inoltre, il suo lavoro in fase di non possesso. Quando l'Atalanta non ha il pallone tra i piedi, l'attaccante danese non si risparmia per fare una corsa in più per pressare l'avversario. Nonostante la giovane età, Hojlund in questa stagione si è messo a totale disposizione di Gasperini, ripagando la fiducia della società, la quale ha sborsato in estate ben 17 milioni di euro per acquistarlo. Dopo un inizio di stagione così così, il danese è migliorato tecnicamente e ha mantenuto invariata forza, potenza e aggressività.

Il Mondiale è stato determinante sia per Giroud che per Hojlund. Il francese, così come Theo Hernandez, è tornato dal Qatar stremato. Mentre il danese ha approfittato del periodo di pausa per lavorare e migliorare diversi aspetti. Questa sera il Milan se lo ritroverà contro non senza avere rammarico. Già, perché tempo fa i rossoneri erano sulle sue tracce, ma non affondarono il colpo in quanto considerarono eccessivi i 17 milioni di euro spesi dall'Atalanta. Milan, occhi su un talento brasiliano per rinforzare il centrocampo.

