Milan-Atalanta, Gasperini sorride: ritrova l’ex De Ketelaere

Come si ricorderà, era stato proprio il Milan a portare De Ketelaere in Italia, nell'estate 2022, quando gli allora dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sborsarono 37,5 milioni di euro bonus inclusi per strapparlo al Bruges dopo una lunga trattativa. In rossonero, però, CDK ha disputato una sola stagione (2022-2023) per giunta molto negativa: 40 partite, zero gol e un solo assist.