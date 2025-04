Secondo il quotidiano torinese, la scelta di Conceição è ricaduta sull'ex Eintracht Francoforte , Real Madrid e Fiorentina poiché, rispetto al suo diretto rivale Tammy Abraham , Jovic ha movimenti che si prestano meglio a legare il gioco con gli altri reparti. Ma anche per una gestione delle energie e delle risorse, visto che mercoledì era c’è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’ Inter , che per il Milan è un vero e proprio punto di svolta della stagione.

Recuperato Giménez, partirà dalla panchina

Ad ogni modo, Abraham è pronto a subentrare a Jovic a gara in corso, così come Santiago Giménez. L'attaccante messicano, tornato da due giorni ad allenarsi in gruppo, è stato convocato e sarà in panchina.