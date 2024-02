Con il gol segnato ieri sera in Milan-Atalanta, Rafael Leao diventa il secondo miglior marcatore portoghese di sempre in Serie A. I numeri

Da quando veste la maglia del Milan - stagione 2019-2020 - l'attaccante portoghese Rafael Leao ha segnato 52 gol in 195 partite tra campionato e coppe. Quello di ieri, però, in Milan-Atalanta 1-1, è stato il numero 42 in 153 gare di Serie A. Giunto, per altro, a distanza di quasi cinque mesi dall'ultimo realizzato in campionato (Milan-Verona 1-0 del 23 settembre 2023).