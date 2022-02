Milan in ansia per Ibrahimovic: il suo derby è appeso ad un filo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, prova nuovamente dolore al tendine d'Achille della gamba destra. Forse salterà il derby di sabato

Daniele Triolo

Il 'Corriere della Sera' ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, poiché, a differenza di quanto si pensava negli ultimi giorni, la sua partecipazione nel derby di sabato pomeriggio, ore 18:00, contro l'Inter a 'San Siro' è davvero appesa ad un filo.

Le chance di vedere Ibrahimovic in campo in Inter-Milan calano drasticamente con il passare dei giorni. Zlatan ci proverà, naturalmente, fino all'ultimo per esserci. La verità, però, è che l'ottimismo della settimana scorsa ha lasciato il posto al pessimismo ed al realismo.

L'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra, infatti, non migliora. Ibra continua a sentire dolore. Nonostante non ci siano lesioni, dunque, si fanno sentire i 40 anni. Ad oggi, secondo il 'CorSera', è dura anche pensare di vederlo in panchina. Ma il Milan proverà comunque ad averlo.

In attacco, dunque, mister Stefano Pioli schiererà Olivier Giroud centravanti titolare. E, al contempo, valuta l'idea di far giocare Franck Kessié nel ruolo di trequartista, per dare più peso ed appoggio al francese, oltre che per avere, all'occorrenza, un centrocampista in più per pressare Marcelo Brozovic.

Sarebbe un peccato giocare senza Ibra un derby che vale una stagione. In caso di vittoria, il Milan rilancerebbe le sue chance nella lotta per lo Scudetto, considerando che, dopo, avrà Sampdoria, Salernitana ed Udinese in Serie A. In caso di sconfitta, invece, il Diavolo sarebbe costretto a continuare a correre veloce, ma 'solo' per un posto in Champions League. Milan, il grande obiettivo del mercato estivo per la trequarti >>>

