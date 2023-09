Milan, Masala: “Milanello è un cantiere aperto. Lo sa anche Pioli”

Sulla Serie A: "Vai a fidarti del campionato… Tutto aperto, tutto incerto: dopo sei turni, la Serie A non ha un padrone assoluto. Nemmeno l’Inter che sembrava avviata a fare il vuoto dopo i fuochi d’artificio nel derby... Davanti è tutto in divenire, ma anche in bassa classifica c’è livellamento: in cinque punti si raccolgono sei concorrenti. Insomma, è soltanto l’equilibrio a regnare sovrano...La verità, nemmeno troppo nascosta, è che nessuno è perfetto. Per quanto in buona salute, dalle due milanesi alle immediate inseguitrici, tutte sono ancora delle intriganti incompiute".