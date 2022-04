Milan ancora in testa, ma che fatica. E arrivano rivali complicate …

Lo 0-0 contro il Bologna lascia il Milan di Stefano Pioli in vetta alla classifica di Serie A. Ma con vantaggio ridotto e calendario difficile

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli, alla luce dello 0-0 di 'San Siro' contro il Bologna. Il Diavolo, infatti, è ancora in vetta alla classifica in Serie A con 67 punti. Ma nelle prossime sette partite i rossoneri affronteranno, in teorie, avversarie più impegnative rispetto a Napoli e Inter.

Il calendario, ha commentato la 'rosea', ha giocato un brutto scherzo al Milan di Pioli nel girone di ritorno. I rossoneri, infatti, hanno pareggiato 0-0 con la Juventus, battuto fuori casa Inter (2-1) e Napoli (1-0). Hanno, però, dilapidato tutto, perdendo a 'San Siro' contro lo Spezia (1-2), e pareggiando contro Salernitana (2-2), Udinese (1-1) e ieri Bologna.

Le piccole, per il Milan, sono diventata un bel problema. Una decina di punti che Pioli considerava sicuri sono andati persi e pesano nell'economia del campionato. Adesso il calendario diventa complicato per il Diavolo. Che, domenica prossima, se la vedrà in trasferta contro il Torino di Ivan Jurić.

Poi avrà, nell'ordine, Genoa, Lazio, Fiorentina, Hellas Verona, Atalanta e Sassuolo, disputando fuori casa le sfide contro biancocelesti, scaligeri ed emiliani. Non c'è una partita 'facile'. Lo era Milan-Bologna di ieri sera, ma dopo 33 tiri è uscito fuori un deludente 0-0. I problemi del Milan sono stati, di fatto, quelli degli ultimi tempi.

Brahim Díaz si è perso, Rafael Leão attraversa una fase di involuzione, Ante Rebić è un oggetto misterioso e Olivier Giroud non trova la via del gol. Con un attacco così asfittico, pensare di fare punti è utopia. Anche Sandro Tonali sembra essere andato in riserva dopo aver trascinato la squadra per quasi un anno.

Meno male che la difesa resta affidabile: non prende gol da 4 partite. Poi c'è anche la serenità di Pioli, che non ha mai perso il controllo, neanche nei momenti più difficili dell'annata. È lui, forse, il vero top player al quale il Diavolo può aggrapparsi nella volata Scudetto con Napoli e Inter. Milan, nuovo trequartista dalla Ligue 1? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI