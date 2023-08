Ex Milan – Real Madrid, Ancelotti: “Brahim Diaz è troppo irregolare”

Inizio in salita al Real Madrid per l'ex Milan Brahim Diaz con il nuovo allenatore Carlo Ancelotti . L'ex numero 10 rossonero è tornato in Spagna dopo il suo percorso di tre anni all'ombra della "madunina" ed il suo entusiasmo era tornato alle stelle.

Una delle prime domande che i giornalisti spagnoli porsero al talentino di Malaga fu: "In quale ruolo preferisci giocare qua al Real?" e lui rispose semplicemente: "Quello in cui mi schiererà il mister Ancelotti". Fu una risposta secca, tagliente, che piacque molto ai tifosi dei blancos. Tuttavia, in questo preseason, è emerso quanto il tecnico italiano preferisca altri giocatori piuttosto che lo spagnolo ex Milan.