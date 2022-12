Milan, amichevole con l’Arsenal: coppia Tonali-Vranckx

Il Milan oggi scenderà in campo a Dubai per la prima di una lunga serie di amichevoli, in vista della ripresa della Serie A

Emiliano Guadagnoli

Il Milan oggi scenderà in campo a Dubai per la prima di una lunga serie di amichevoli, in vista della ripresa della Serie A, prevista per il 4 gennaio. Stefano Pioli avrà a disposizione la maggior parte degli uomini, anche se dovrà fare delle scelte alternative. La mancanza di un terzino sinistro di ruolo, costingerà l'allenatore rossonero a provare dei jolly e inventarsi nuovi modi per giocare. Anche a centrocampo e in attacco ci dovrebbero essere delle novità.

Contro l'Arsenal coppia Tonali-Vranckx — Oggi test di lusso contro l'Arsenal. "In mezzo la coppia Tonali-Vranckx": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport sul Milan che oggi alle 15 a Dubai giocherà un'amichevole contro i Gunners. Viste alcune assenze importanti, Stefano Pioli dovrà adattare alcuni giocatori, come per esempio Pobega che dovrà fare il terzino sinistro. A centrocampo spazio alla coppia composta da Tonali e Vranckx, mentre in avanti nuova chanche per Adli e Origi.