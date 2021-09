Milan, altro sponsor internazionale: partnership con Expo 2020 Dubai

Expo 2020 Dubai è diventata partner ufficiale del Milan. Quello del Medio Oriente è un mercato chiave per il club rossonero. I dettagli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come Expo 2020 Dubai ed il Milan abbiano stretto una partnership . Accordo annunciato nella giornata di ieri dal club rossonero attraverso i propri canali ufficiali.

Si tratta di un'unione che permetterà al club rossonero di ampliare la sua influenza nell'area. Il Milan sarà impegnato direttamente per promuovere i valori fondamentali dello sport e per ispirare cambiamenti positivi attraverso il calcio. Alla prima Esposizione Universale ospitata in un Paese dell'area MEASA (Medio Oriente, Africa, Asia meridionale), il Milan parteciperà anche attraverso la creazione di contenuti dedicatiche vedranno coinvolti giocatori e ambasciatori del club.