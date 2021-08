Milan, altra prova da leader per Brahim Díaz: può fare il 10 titolare

Brahim Díaz, in occasione di Valencia-Milan, è stato il migliore in campo dei rossoneri. Quel ruolo dietro la punta può davvero essere suo

Daniele Triolo

Il Milan, che in questa sessione di calciomercato sta cercando un trequartista titolare, scopre che Brahim Díaz, a conti fatti, può ricoprire quel ruolo. Questo è l'argomento di cui parla il quotidiano 'Tuttosport' in edicola questa mattina. L'anno passato Brahim Díaz ha giocato nel Milan in prestito secco dal Real Madrid. Ora, però, è tornato in rossonero in prestito biennale con diritto di riscatto: segno di quanto la società creda nelle qualità del fantasista malagueño. E lui la fiducia sta provando a ripagarla sul campo.

Spettacolare nei minuti giocati contro il Modena, molto molto bene anche nell'amichevole di Valencia, dove è stato con tutta probabilità il migliore in campo del Milan. Brahim Díaz, inizialmente candidato ad un ruolo marginale in questa squadra, sta facendo vedere di essere in grado di poter giocare già da titolare nel Milan di Stefano Pioli. La stagione di 'apprendistato' in rossonero, nel 2020-2021, l'ha certamente aiutato. Il Brahim Díaz che si è ripresentato in questa stagione a Milanello è maturato, più sicuro di sé (al punto di chiedere la maglia numero 10), ha più personalità.

Si propone ai compagni, cerca sempre di mettersi nel vivo del gioco, chiede sempre di ricevere palla: magari, a volte, sembra un po' trascurato dai compagni, ma lui la buona volontà ce la mette tutta. E si rende protagonista, come a Valencia, di belle prestazioni. Al 'Mestalla' gli è mancato soltanto il gol, negatogli da una prodezza del portiere di casa su un suo tiro da distanza ravvicinata. Lui proverà ad essere quel trequartista che il Diavolo sta cercando e continuerà a cercare in giro per l'Europa. Sondaggio del Milan per Politano: ecco le novità.