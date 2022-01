Milan, si riprende a Milanello: occhi puntati su Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, sarà monitorato oggi a Milanello alla ripresa degli allenamenti della squadra di Stefano Pioli

Il Milan riprende oggi gli allenamenti a Milanello agli ordini di Stefano Pioli e Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, sarà l'osservato speciale, come ricordato da 'Tuttosport' oggi in edicola. Lo svedese, come si ricorderà, era uscito al 28' di Milan-Juventus per un problema al tendine d'Achille della gamba destra e questi sono giorni importanti per capire le sue condizioni.