Milan, Allegri non vuole aspettare: un instant team per tornare subito in alto

Il Milan vuole fare come il Napoli e Massimiliano Allegri non ha intenzione di aspettare. Già, i rossoneri sono reduci da una stagione a dir poco fallimentare e non possono certamente sbagliare. Il ritorno del tecnico livornese, in aggiunta all'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, è un messaggio chiaro da parte della dirigenza del Diavolo. Ora, come analizzato dall'edizione odierna di Tuttosport, c'è da replicare il lavoro svolto dal Napoli, con Antonio Conte, che, dopo una pessima stagione, ha saputo riscattarsi e addirittura vincere il tricolore.