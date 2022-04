Milan, nuovo allarme infortuni. Per Tomori solo crampi | Serie A News

Ieri a Torino il Milan ha giocato senza sette calciatori. Nel finale di gara, poi, è uscito anche Fikayo Tomori per noie ad un polpaccio

Daniele Triolo

Secondo 0-0 consecutivo per il Milan di Stefano Pioli: a quello contro il Bologna di 'San Siro' ha fatto seguito quello di ieri allo stadio 'Olimpico - Grande Torino' contro i granata di Ivan Jurić. L'Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Massimiliano Allegri, in due giornate, hanno 'mangiato' 4 punti al Diavolo, rilanciandosi in piena lotta Scudetto.

Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, però, queste non sono neanche le notizie peggiori per il Milan. I rossoneri, infatti, hanno vissuto una domenica surreale per via degli infortuni. Mister Pioli, già certo di non portare a Torino naturalmente Simon Kjær, poi Alessandro Florenzi ed Alessio Romagnoli, all'ultimo ha dovuto aggiungere altri quattro importanti assenti.

Ismaël Bennacer, Samu Castillejo ed Ante Rebić, tutti alle prese con affaticamenti muscolari, hanno marcato visita, così come Zlatan Ibrahimović, messo k.o. da un sovraccarico al ginocchio sinistro. Negli ultimi minuti di Torino-Milan, poi, Fikayo Tomori ha chiesto il cambio, sedendosi in panchina piuttosto contrariato, a causa di un fastidio al polpaccio destro.

Pioli, nel post-partita di Torino-Milan, ha tranquillizzato tutti sulle condizioni di Tomori, spiegando come l'inglese avesse i crampi per via della stanchezza. Sospiro di sollievo, piccolo, in casa rossonera. Il Diavolo, ora, spera di riavere almeno Romagnoli, Bennacer e Rebić per Milan-Genoa di venerdì a 'San Siro'. Non bisogna dimenticare, però, come il martedì successivo ci sia il derby di Coppa Italia contro l'Inter, semifinale di ritorno della coppa nazionale.

La gestione degli infortunati, dunque, dovrà essere molto attenta. Un problema del quale, in casa Milan, avrebbero davvero fatto volentieri a meno in questa volata Scudetto. Milan, Ibra stop: in attacco può arrivare un pezzo da 90. Le ultime news di mercato >>>

