Milan, nessun allarme: questione di tempo per De Ketelaere (Gazzetta)

La sconfitta casalinga contro il Napoli ha attirato qualche ombra su questo inizio di stagione in casa Milan , ma il gioco espresso domenica scorsa ed i soli 3 punti di distanza dalla vetta non fanno scattare alcun allarme come indicato nell'articolo odierno della Gazzetta dello Sport a cura di Sebastiano Vernazza .

5 punti: ecco il ritardo che ha il Milan da se stesso in classifica rispetto alla scorsa stagione. L'articolo presente oggi sulla Gazzetta dello Sport si sofferma sui numeri del match andato in scena a San Siro domenica scorsa, numeri quasi del tutto favorevoli ai rossoneri: "Non ha senso lanciare allarmi sul Milan per una sconfitta al fondo di un match bellissimo in cui la squadra di Pioli è stata a lungo al potere".