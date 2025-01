Milan, le mosse di Conceicao: dalla mezzala in più ad Alex Jimenez

Il neo-tecnico del Milan ha dimostrato più flessibilità e pragmatismo del connazionale Fonseca. Da quest'ultimo, Conceicao ha preso una cosa: schierare Jimenez in attacco. Contro la Juve, lo spagnolo ha giocato a sinistra per l'assenza di Leao. In finale, invece, l'ex Real Madrid ha giocato a destra, con Pulisic sulla fascia di sinistra. Ciò ha permesso al Milan di mettere l'Inter in difficoltà e, nel secondo tempo, lo spagnolo è uscito per far spazio a Leao, che ha ripreso la sua posizione facendo tornare Pulisic a destra.