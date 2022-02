Milan al comando da solo in Serie A. E si gode Theo Hernández

Theo Hernández tra le poche note positive del Milan nell'ultima partita contro la Salernitana. Ha già battuto il suo record di assist

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, poiché è stato uno dei pochissimi a salvarsi sabato scorso in occasione della trasferta di Salerno. Il Diavolo, come si ricorderà, è uscito allo stadio 'Arechi' con un 2-2 al termine di una brutta prestazione di squadra. Un pari che, per fortuna, lascia il Milan al comando della classifica di Serie A da solo.

Ecco perché, ieri, alla ripresa degli allenamenti a Milanello, il tecnico Stefano Pioli e i giocatori hanno avuto un confronto per analizzare i motivi del passo falso contro la Salernitana e per voltare subito pagina. Theo Hernández, fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026, è stato protagonista lo stesso contro i campani.

Ha creato la superiorità numerica in campo e servito, dopo 5', a Junior Messias la palla dell'illusorio vantaggio rossonero. Per Theo Hernández si è trattato del 14° assist in Serie A da quando veste la maglia del Milan, di cui 6 in questa stagione. Per il calciatore, nazionale francese, è nuovo record personale in un singolo campionato.

Da quando è approdato al Milan, nella stagione 2019-2020, Theo Hernández ha avuto il merito di essere uno degli esterni più costanti d’Europa, tenendo sempre una media molto alta di gol e assist. È, a conti fatti, uno dei fattori della squadra di Pioli ed anche a Salerno lo ha dimostrato. È stato tra i pochi a lottare fino alla fine, uscendo dal prato dell'Arechi con la delusione dipinta sul volto.

In Milan-Udinese, adesso, Theo Hernández vuole ripartire: i friulani sono già stati colpiti, in passato, dalla furia sotto porta dell'ex Real Madrid. Offerta Milan per un bomber della Liga! Le ultime news di mercato >>>

