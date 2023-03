Milan, da Adli a Vranckx: i ‘flop’ del calciomercato estivo

Milan, quanti 'flop' nel calciomercato estivo

Anche gli altri colpi, si legge, non son andati a buon fine: Serginho Dest, preso per l'infortunio di Florenzi, non ha dato nulla e tornerà al Barcellona in estate. Aster Vranckx, ha giocato pochissimo e si sta riflettendo sul suo riscatto. Infine Yacine Adli, pagato 8,5 milioni di euro, non ha praticamente, visto il campo in questa stagione. Durante la sessione di calciomercato estivo, scrive la rosea, potrebbe partire. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi sul ‘nuovo’ Osimhen?