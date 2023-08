Milan, Adli candidato principale al ruolo di vice Krunic: sarà la svolta?

Il campionato italiano è finalmente ricominciato. Oggi il Milan incontrerà il Bologna al Dall'Ara e la squadra rossonera pensa già al modulo e alle sostituzioni. Secondo quanto riportato dalla redazione di Tuttosport infatti il Diavolo starebbe provando a reintegrare l'ex PSG in rosa in quanto potrebbe ancora essere utile. Infatti, nell'attesa del rientro di Bennacer le chiavi del centrocampo saranno in mano al bosniaco che ha bisogno di un vice. " Adli studia da vice Krunic " è il titolo della pagina del giornale sportivo parlando del Milan .

Il quotidiano torinese ha anche riportato delle parole del tecnico emiliano che ha parlato proprio del centrocampista francese. Ecco qui di seguito riportate le sue parole: "Ho provato Krunic come vertice basso e come suo vice Adli che mi sta dando buone risposte. L'ho trovato motivato ma lo è sempre stato, malgrado l'ho scelto poco in passato". Potrebbe essere giunta l'iniezione di fiducia necessaria al giocatore per dare una svolta alla propria stagione ed aiutare i suoi compagni a costruire un sogno per i tifosi rossoneri.