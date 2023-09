Milan, staffetta a centrocampo: Adli con la Lazio, Musah in Champions

Stefano Pioli ha deciso di alternare i suoi centrocampisti. Yacine Adli giocherà in Milan-Lazio, Yunus Musah in Champions League

Il calendario del Milan , nel corso delle prossime settimane, non è dei più semplici. Dopo il big match con la Lazio , infatti, per i ragazzi di Stefano Pioli c'è l'impegno in Champions League contro il Borussia Dortmund . Che a fronte del pareggio con il Newcastle diventa già parecchio importante. Questo, inevitabilmente, porta il tecnico rossonero a dover alternare i propri giocatori.

Secondo quanto riferito da 'Tuttosport', in edicola questa mattina, ci dovrebbe essere una staffetta tra due centrocampisti in particolare. Yacine Adli darà seguito alla buona prestazione contro il Cagliari e scenderà in campo a San Siro contro la Lazio. Yunus Musah, invece, sarà impiegato contro il Borussia Dortmund in Champions League.