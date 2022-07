Milan, Adli subito protagonista: il francese è il jolly di Stefano Pioli | News

Adli ha iniziato il match nel ruolo di trequartista alle spalle della prima punta Rebic, ma si è potuto notare come il calciatore ami muoversi in campo, talvolta spostandosi anche sulla sinistra e in attacco, ricoprendo di fatto il ruolo di centravanti al posto del croato. Già durante la conferenza stampa lo stesso Adli aveva dichiarato di essere un calciatore duttile e che può ricoprire diverse zone del campo, caratteristica assai apprezzata da Pioli che ama avere a disposizione giocatori che sappiano muoversi e giocare in diversi ruoli.