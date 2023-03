Milan, si svalutano i giovani: Adli e De Ketelaere su tutti

Milan, De Ketelaere e Adli si svalutano

Charles De Ketelaere e Yacine Adli, si legge, sono due giocatori che stanno deludendo al Milan. Il belga, arrivato per 35 milioni bonus inclusi, sta facendo molta fatica a imporsi all’interno di questo Milan, tanto è vero che Pioli lo ha rilegato a alternativa di Brahim Diaz. L’ex Bruges non riesce a trovare la giocata che lo sblocchi. Ciò, secondo Tuttosport, ha determinato un calo del suo valore di mercato sui 25 milioni. Adli, invece, è una sorta di meteora dentro le scelte di Pioli. L’investimento fatto su di lui, con una spesa sui 10 milioni, non ha trovato nel campo ciò che Maldini e Massara si sarebbero aspettati. Il prezzo, qui, sarebbe sceso sui 5 milioni. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi sul ‘nuovo’ Osimhen?