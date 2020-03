Milan, adesso Rafael Leao ballerà da solo e senza paura

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come, all’inizio di questo 2020, tra Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leao ci fossero le premesse di una storia d’amicizia destinata a diventare tale anche in campo, di un tandem di quelli che pedalano veloci ed affiatati, di un’alchimia potenzialmente perfetto mixando tutti gli ingredienti. Le premesse, però, sui poggiava la coppia d’attacco rossonera Ibrahimovic-Leao si è sgretolata con il tempo: dapprima in campo ed ora, probabilmente, anche extra campo, giacché Ibrahimovic, presumibilmente, lascerà Milano a fine giugno.

Se Ibrahimovic, però, saluterà il Diavolo altrettanto non farà Rafael Leao. Il Milan dovrà farne un giocatore vero, perché sinora il giovane attaccante portoghese è stato soltanto un disegno abbozzato. La mano dello sceneggiatore Ibrahimovic, ha sostenuto la ‘rosea‘, è riuscita a consegnargli qualche scampolo di celebrità, ma non certamente un ruolo di primo attore come il numero 17 lusitano sembrava avere nelle proprie corde. Ora Rafael Leao dovrà crescere in fretta, per il bene suo e del Milan, e dovrà crescere senza Ibrahimovic, che non sarà più in rossonero.

Improvvisamente, Rafael Leao si è scoperto doppiamente orfano: prima di Ibrahimovic, infatti, era ‘saltato’ anche Zvonimir Boban, dirigente croato che si era battuto per averlo. Boban è sempre stato un suo grande sponsor, colui che più credeva nelle potenzialità dell’ex Lille e Sporting Lisbona, e che predicava calma e pazienza nei suoi confronti. Ovviamente, Rafael Leao non resterà da solo davvero, perché all’interno del club di Via Aldo Rossi nessuno si sognerebbe di trascurare l’acquisto più caro dell’ultima sessione estiva di calciomercato.

Rafael Leao dovrà essere disciplinato nella testa e nella tattica, ma lui stesso dovrà lavorare sul suo atteggiamento, apparso sbagliato in più di un’occasione. Senza Ibrahimovic lo spogliatoio del Milan perderà un leader, un punto di riferimento, un uomo carismatico che ha fatto da guida per i più giovani e, pertanto, anche ai 20enni come Leao verrà chiesto di crescere piuttosto in fretta. Ma si può fare. A Rafael Leao basterà guardare il coetaneo Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma per capire come si diventa campioni anche nella testa.

Conterà tanto, ha proseguito ‘La Gazzetta dello Sport‘, anche il tecnico che condurrà Rafael Leao nell’ulteriore step verso la sua maturazione, bisognerà vedere se sarà ancora Stefano Pioli o qualcun altro, e dalla posizione che ricoprirà sul terreno di gioco nel prossimo Milan: l’attuale 4-2-3-1 è un modulo che, di certo, non esalta in pieno le sue caratteristiche. Meglio da seconda punta in un 4-4-2. LEAO GIOCATORE ATIPICO. DI QUESTO HA PARLATO DEJAN SAVICEVIC >>>

