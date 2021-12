Milan, Adani: “Ko accettabile, il Diavolo conosce la propria direzione”

Il noto commentatore sportivo Lele Adani non è affatto pessimista dopo la sconfitta del Milan contro l'Udinese. Ecco perché

Il Milan ha perso un'occasione? "Si, ma conosce la propria direzione: i passi falsi esistono, gli avversari anche, e oggi non è così scontato battere le "medie" che ti sanno mettere in difficoltà. Un ko può essere accettabile, non lo sarebbe un cambio di rotta, ma il Milan non tradirà il percorso che ha fatto ".

Sulla partita: "Un po' la stanchezza incide. Quando ti riveli grande spendi energie, cambiano le aspettative, ci sono state meno rotazioni causa infortuni, e confermarsi è più difficile che affermarsi. Ma per me tutto rientra nella normalità di una crescita giusta fatta in queste due stagioni".