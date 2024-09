Milan, Abraham è il nuovo Giroud? Lo dovrà dimostrare con le prestazioni

Nonostante Paulo Fonseca abbia concesso quattro giorni di riposo alla squadra, alcuni giocatori hanno comunque deciso di andare a Milanello per migliorare la propria condizione fisica in vista della ripresa degli allenamenti fissata per domani. Tra questi c’è anche Tammy Abraham , che ha già lasciato il segno nella recente partita contro la Lazio.

Abraham il nuovo Giorud?

Come riporta Tuttosport, l'arrivo di Abraham ha fornito a Paulo Fonseca l'attaccante capace di presidiare l'area di rigore, un elemento che al Milan mancava dopo l'addio di Olivier Giroud. Con Alvaro Morata in corsa per la titolarità contro il Liverpool e nel derby, Abraham sembra destinato a partire dal primo minuto nella sfida di sabato sera contro il Venezia. L'attaccante inglese dovrà essere pronto a sostenere il peso dell'attacco del Milan e a ritrovare il suo feeling con San Siro, dove ha già segnato due gol contro il Milan indossando la maglia della Roma. Morata spera naturalmente di guadagnarsi il ruolo di titolare per i due big match successivi, ma non è da escludere l'ipotesi di una possibile alternanza tra lui e Abraham.