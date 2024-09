Poi, nel derby Inter-Milan dell'ultimo weekend di campionato, Fonseca ha deciso di schierarlo in coppia con Álvaro Morata e la scelta ha pagato. Successo per i rossoneri, 1-2, dopo ben due anni di astinenza. Con Abraham ancora in campo nel momento del gol di testa di Matteo Gabbia all'89': Morata era già in panchina e Leão appena sostituito.

Milan, che impatto di Abraham in squadra! — Abraham, quindi, ha commentato la 'rosea', è già diventato il nuovo riferimento dell'attacco del Milan. Morata si sacrifica per lui, giocando da trequartista, lasciando all'inglese l'area di rigore. E l'ex Roma offre ai compagni la propria abnegazione. Nel derby ha tenuto impegnati i difensori avversari e dato enorme supporto ai suoi compagni di squadra.

Abraham non si limita a presidiare l'area: attacca e difende, si rende utile. Fonseca lo nota e lo apprezza. Motivo per cui, secondo il quotidiano sportivo nazionale, lo confermerà titolare anche in Milan-Lecce di venerdì sera a 'San Siro', partita della 6^ giornata della Serie A 2024-2025.

Sistemata la sua squadra con Youssouf Fofana in mediana e Morata-Abraham davanti, Fonseca sembra aver trovato l'equilibrio che cercava. Ma se Morata, per il Milan, è sempre stato una garanzia, Abraham, di certo, è stato una sorpresa. Reduce da una stagione tormentata per l'infortunio al ginocchio, vuole tornare quello che, nella sua prima stagione italiana alla Roma, fece faville.

Vorrebbe restare al Milan con l'amico Tomori — Al Milan, ha commentato 'La Gazzetta dello Sport', Abraham non è soltanto un riferimento tattico, ma già un compagno ben voluto da tutto il gruppo. Uomo squadra in campo e fuori. Ne apprezzano lo spirito, la simpatia, la disponibilità. Ma anche la cattiveria agonistica in campo verso gli avversari. Abraham si sta già ponendo come uno dei leader dello spogliatoio rossonero.

E, in futuro, si vede ancora con la maglia del Milan, insieme all'amico di sempre, Fikayo Tomori. Per facilitare il trasloco da Roma a Milano, la rivelazione della 'rosea', ha accettato uno stipendio più basso rispetto ai 5 milioni di euro netti a stagione garantiti dai giallorossi.

Sebbene il suo sia un trasferimento a 'tempo', fino al 30 giugno 2025, Abraham si sente già a casa a Milano e, con tutta probabilità, chiederà di restare. Vedremo come andrà il resto della stagione e se le idee del club di Via Aldo Rossi coincideranno con le sue.