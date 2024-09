'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Tammy Abraham , attaccante che il Milan ha prelevato - nell'ultimo giorno del calciomercato estivo - in prestito dalla Roma nell'ambito di uno scambio con Alexis Saelemaekers . È stato lui, con il gol del 2-2 in Milan-Roma dell' 8 gennaio 2023 ad aprire la crisi post-Scudetto del Diavolo di Stefano Pioli . E quindi, di fatto, a 'favorire', 18 mesi più tardi, l'approdo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera.

Milan-Venezia, giocherà Abraham dal 1' in attacco

E proprio a lui, ad Abraham, Fonseca si affiderà per Milan-Venezia, partita della 4^ giornata della Serie A 2024-2025 in programma sabato 14 settembre alle ore 20:45 a 'San Siro'. Questo nel tentativo di rialzare un Diavolo che ha iniziato malissimo la stagione. Finora, infatti, i rossoneri hanno conquistato appena 2 punti in 3 gare, in virtù dei pareggi per 2-2 contro Torino e Lazio e della sconfitta, 1-2, sul campo del Parma.