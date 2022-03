Milan, a Tonali le chiavi del centrocampo rossonero presente e futuro

Sandro Tonali è passato, nel giro di una stagione, da essere vicino a salutare il Milan a diventarne uno dei giocatori più importanti

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la sua storia è davvero particolare: arrivato in prestito dal Brescia , la scorsa estate venne quasi rispedito al mittente.

E così, Sandro si è via via imposto al Milan ma anche in Azzurro, conquistandosi il passaggio dalla Nazionale Under 21 a quella maggiore, offrendo per altro un'ottima prestazione in Turchia, martedì scorso.