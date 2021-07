Milan, 60 milioni spesi, ma tanti dubbi: la squadra si è rinforzata?

Il Milan è il club che ha speso di più in questo mercato, ma non tutti sono convinti che, a oggi, sia più forte dello scorso anno.

Per il momento, il Milan ha praticamente solo speso, senza incassare nulla. C'è circa un mese ora a disposizione per provare a piazzare qualche esubero e magari anche diminuire la forbice tra entrate e uscite. Aver perso a zero Gianluigi Donnarumma, classe 1999 andato al Paris Saint-Germain, e Hakan Calhanoglu, turco classe 1994 passato all'Inter, non ha avuto particolari ripercussioni sull'estate milanista: son 60 i milioni che il club ha già speso. Nessuno in Italia è così attivo. Ecco perché i prossimi colpi dovranno essere il meno onerosi possibile. Come per esempio Nikola Vlasic, croato classe 1997 del CSKA Mosca. È un obiettivo per la trequarti ed è valutato 30 milioni. Il Milan offre prestito oneroso con diritto, i russi vogliono l'obbligo. Anche per Tiemoue Bakayoko, obiettivo a centrocampo, discorso simile. Il francese classe 1994 può essere un nome caldo per la fine del mercato, insieme ad Hakim Ziyech dal Chelsea. Per entrambi sarà il Milan a dettare le condizioni. Ma il primo può arrivare solo a titolo definitivo e costa almeno 20 milioni, il secondo è possibile in prestito.