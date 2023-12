Milan, 4 anni fa il 5-0 contro l’Atalanta: che fine hanno fatto i titolari?

Il 22 dicembre 2019 andò in scena una partita che molti ricorderanno: Atalanta-Milan 5-0. Un tracollo che portò poi allo Scudetto rossonero. Il 5-0 incassato a Bergamo contro l’Atalanta resta uno dei momenti più bui della storia del Diavolo, ma segna anche l’inizio di una rinascita che riporterà il Milan in Champions e sul tetto d’Italia. Ma vi ricordate chi giocava da titolare in quel Milan? Di quella partita, tra titolari e panchinari, restano solo 5 giocatori nella rosa attuale del Diavolo: Bennacer, Calabria, Caldara, Krunic e Leao. Il Milan, in quella gara, si presentò con un 4-3-3, lo stesso modulo che Pioli dovrebbe scegliere oggi. Questa la formazione. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Suso, Leao, Calhanoglu. Che fine hanno fatto quei giocatori? Ne parla 'La Gazzetta dello Sport' nella sua versione online.