Milan, 4° posto fondamentale: senza Champions Pioli e Maldini rischiano

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla del Milan e, in particolar modo, del futuro di Paolo Maldini e Stefano Pioli. I rossoneri continuano ad essere in piena corsa Champions, in quanto occupano il quarto posto e mantengono le distanze dalla Roma e dall'Atalanta, rispettivamente distanti uno e tre punti. Troppo pochi, in quanto il bilancio di questo 2023 del Diavolo, almeno fin qui, è negativo. La squadra di Pioli ha conquistato appena un punto nelle ultime tre partite contro Fiorentina, Salernitana e Udinese, anche se di mezzo c'è stato l'esaltante pareggio di Londra contro il Tottenham che ha consentito ai rossoneri di accedere ai quarti di finale.

Nonostante ciò, questo percorso non può piacere alla proprietà e, in particolar modo, a Gerry Cardinale che proprio pochi giorni fa al MIT ha parlato di continuità. "Il nostro compito è ottenere un ritorno da questo investimento. Quello che puoi controllare è la costanza, ridurre l’incostanza delle prestazioni. L’obiettivo di un investitore è essere performanti in modo costante", ha detto il numero uno di RedBird. Dal ritorno dalla sosta, il Milan dovrà cercare di voltare pagina e dovrà farlo ad aprile, mese di fuoco dove se la vedrà quasi sempre contro il Napoli e nel finale di mese anche con la Roma per un autentico scontro diretto per un piazzamento in Champions League.

In questa stagione stanno mancando tanti uomini scudetto. Da Leao a Kalulu, passando per Tomori, tanti calciatori stanno rendendo al di sotto delle reali potenzialità e a ciò si aggiunge il mancato apporto dei calciatori arrivati in estate, vale a dire De Ketelaere e Origi. Solo Thiaw è risultato un acquisto azzeccato, ma qualora il Milan non dovesse centrare un posto in Champions League sia Maldini che Pioli potrebbero rischiare i loro posti. Un piazzamento in Champions League sarebbe fondamentale per i rossoneri: basti pensare che fino a questo momento il Diavolo ha incassato più di 90 milioni di euro dalla competizione, ai quali verranno aggiunti i soldi del botteghino del match contro il Napoli. Con un piazzamento in Europa League, tutto verrebbe dimezzato: sponsor, premi UEFA ed incasso.

Nell'anno dello scudetto il Milan è stato capace di valorizzare i calciatori giovani presenti in rosa, venendo preso come modello. Un'ulteriore qualificazione in Champions League non solo darebbe credibilità ai rossoneri, ma anche forza alla nuova proprietà che ha acquistato il club in estate. Aprile, che ormai è alle porte, sarà un mese fondamentale per il futuro del Milan, ma anche di Maldini e Pioli. Milan, Tomori troppo discontinuo: Maldini avrebbe individuato il sostituto.

