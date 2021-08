Milan 2021-22 ai nastri di partenza: senza Kessié e Ibra, ma con Giroud

Il Milan si appresta ad iniziare la stagione 2021-22 senza Franck Kessié, ma con un Olivier Giroud in più. Manca ancora il trequartista

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di come si presenta il Milan di Stefano Pioli ai nastri di partenza della stagione 2021-22. L'infortunio di Franck Kessié complica il futuro a breve termine per i rossoneri: troppo importante la presenza dell'ivoriano in mezzo al campo, perché lavora per due, talvolta anche per tre elementi.

Con Kessié titolare il Milan può permettersi anche un'inferiorità numerica in mediana o, ha sottolineato la 'rosea', le "pause fisiologiche" di un trequartista alla Brahim Díaz. Contro la Sampdoria, dunque, lunedì 23 agosto, alle ore 20:45, a 'Marassi' (Genova) spazio a Sandro Tonali. Spetterà a lui, con Ismaël Bennacer, fare filtro ed impostare il gioco.

Tonali avrà la grande occasione per smentire quanti pensano che sia sopravvalutato, e che sia un ibrido (un po' Andrea Pirlo, un po' Gennaro Gattuso) incompiuto, di talento ma non troppo. Mancherà, all'avvio ufficiale della stagione 2021-22, anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese sta bene, si allena con forza e convinzione, ma non recupererà in tempo per la sfida contro i blucerchiati.

Spazio, dunque, ad Olivier Giroud, il quale, per 'La Gazzetta dello Sport', "basta ed avanza per sostituirlo". Si tratta di un vice Ibra solo per modo di dire. Il francese ha una tale abitudine al gol che, a volte, dà l'impressione di segnare senza neanche troppo sforzo. È naturale che lo faccia. Pioli lavora per far coesistere Ibrahimovic e Giroud: un tandem, potenzialmente, da 40-50 gol.

A proposito di Pioli: per la 'rosea' è al passo della verità. Dopo aver tanto seminato, e molto bene, con il suo Milan, ora è il momento di vincere qualcosa. Anche la Coppa Italia andrebbe benissimo. Da allenatore, Pioli ha vinto soltanto un campionato Allievi con il Bologna: è giunto il momento di rimediare. In Russia sicuri: "Milan in chiusura per Vlasic". Cifre e dettagli >>>