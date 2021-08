Milan 2021/2022 – Pioli studia il cambio modulo: ipotesi 4-4-2

Stefano Pioli disegna una nuova faccia per il Milan 2021/2022: i rossoneri in campo con il 4-4-2? Ecco come sarebbe l'undici titolare

Riccardo Varotto

Come giocherà il Milan di Stefano Pioli nella stagione 2021/2022 che sta per iniziare? L'edizione odierna di Tuttosport parla di un cambio modulo, passando dal 4-2-3-1 che abbiamo visto praticamente sempre fino ad ora al 4-4-2. Questo cambiamento è dovuto al grande impatto di Olivier Giroud: il francese sta piacendo molto all'allenatore, il quale non ha intenzione di utilizzarlo come una riserva di Zlatan Ibrahimovic.

Che poi, in realtà, è molto più probabile che sia l'ex Chelsea a collezionare più presenze durante la stagione, visti i numerosi guai fisici del nativo di Malmö. Inoltre, il mancato arrivo di un trequartista di livello internazionale, obbliga Pioli a rivedere alcune scelte tattiche: la sola presenza di Brahim Diaz non basta per coprire quel ruolo avendo 3 competizioni.

Milan 4-4-2: ecco come sarebbe

Ma chi giocherebbe in questo 4-4-2? Il reparto difensivo rimarrebbe invariato, con Mike Maignan in porta difeso da Fikayo Tomori e Simon Kjaer. In fascia ci sarebbero Theo Hernandez a sinistra e Davide Calabria a destra. A centrocampo iniziano le novità: davanti alla difesa troviamo Ismael Bennacer e Franck Kessie, mentre sugli esterni ci sono diverse possibilità. Rafael Leao intriga Pioli nel ruolo di esterno sinistro dei 4 di centrocampo, ma anche Rebic può giocare li: i due potrebbero anche giocare al fianco della punta, che sia OlivierGiroud o Zlatan Ibrahimovic.

A destra, probabile l'utilizzo di Alexis Saelemaekers, ma anche Brahim Diaz sa essere pericoloso in quella zona di campo. Lo spagnolo potrebbe anche giocare sotto punta e dare vita ad un 4-4-1-1. Davanti, sulla carta, le due punte sono Ibrahimovic e Giroud, ma molto dipenderà dalla loro forma fisica, visto che parliamo di due giocatori con un età molto avanzata. Milan, è fatta per Florenzi: ecco le cifre e la formula dell'operazione.