Milan, nuovo ruolo per Leao? I rossoneri attendono risposte forti

Rafael Leao deve convincere il Milan a puntare su di lui: Stefano Pioli vorrebbe puntare su di lui nel nuovo 4-4-2

Riccardo Varotto

Rafael Leao dovrà cambiare marcia nel corso della prossima stagione per convincere il Milan a puntare su di lui. Il portoghese non ha mai convinto del tutto in questi due anni con la maglia del Diavolo, dato che ha alternato buone e cattive prestazioni. La continuità è una sua grande pecca: sebbene sia dotato di grandi colpi, egli fatica a tirarli fuori in maniera continua.

La Gazzetta dello Sport parla della possibile impiego del giocatore da esterno di centrocampo nel 4-4-2 che Stefano Pioli sta provando con insistenza. Il classe '99 ha dimostrato più volte di dare il meglio di sé quando impiegato in fascia, dato che può andare via in dribbling e puntare l'uomo. Da attaccante puro, invece, fatica parecchio, non avendo un numero elevato di gol nelle gambe.

Questa sua poca concretezza offensiva ha spinto l'allenatore ad utilizzare Ante Rebic come seconda punta al fianco di Olivier Giroud in queste ultime amichevoli. Il croato, seppur meno talentuoso di Leao, ha senza ombra di dubbio più cattiveria sottoporta, dote indispensabile per il Milan in un momento dove si fatica a segnare senza Zlatan Ibrahimovic.

Il futuro di Leao dipenderà molto dall'approccio in questo nuovo ruolo: qualora dovesse convincere, il Milan punterebbe su di lui senza pensarci due volte. In caso contrario, Paolo Maldini e Ricky Massara valuterebbero altri profili sul calciomercato, non in questa sessione ma da gennaio 2022 in poi.