Milan, emergenza totale! Leao lavora per la Champions, ma…

'Il Corriere dello Sport' in edicola questa mattina parla anche del Milan. Emergenza per i rossoneri. Rafael Leao spera nella Champions

'Il Corriere dello Sport' fa il punto sul Milan. Okafor ha giocato tre volte dall'inizio in sei giorni con la Svizzera: riusltato infortunio per l'attaccante rossonero. Emergenza totale in attacco per i rossoneri: contro la Fiorentina e il Frosinone non ci sarà lo squalificato Giroud, mentre Leao salterà sicuramente la viola per infortunio.