Mercato Milan – Romagnoli aspetta la Lazio, ma i biancocelesti rischiano

Alessio Romagnoli, in uscita dal Milan a parametro zero, aspetta solo la Lazio: in questo modo, però, i biancocelesti rischiano parecchio

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' fa il punto sul futuro di Alessio Romagnoli. Il difensore lascerà il Milan a parametro zero e, come spesso si è detto, ha mostrato a tutti la volontà di vestire la maglia della Lazio, sua squadra del cuore. E' un grande desiderio quello del calciatore nato ad Anzio, disposto anche a ridursi ulteriormente il suo ingaggio (da 3,3 milioni a 3).

Il presidente biancoceleste, Claudio Lotito, ritiene congrua l'offerta avanzata all'ormai ex capitano del Milan, in quanto avrebbe offerto più soldi rispetto ai rossoneri. Romagnoli, dunque, continua a sperare di vestire la maglia della Lazio, ma il club romano dovrebbe stare attento e guardarsi intorno.

La Lazio, infatti, non sarebbe l'unico club interessato al calciatore. Anche il neo promosso Monza avrebbe mostrato interesse nei confronti di Romagnoli, anche se quest'ultimo vorrebbe continuare a giocare in Europa. L'ultimo incontro tra i biancocelesti e il difensore risale al 18 maggio, da lì in poi ci sono stati solamente contatti telefonici. Romagnoli aspettava il rilancio preannunciato da Lotito, da più di 2,5 milioni, anche se si può trovare un accordo tra i 2,7 e i 2,8 milioni di euro.

Attenzione, però, anche all'Inter. Qualora i nerazzurri decidessero di vendere Bastoni, non è da escludere che Romagnoli possa passare all'altra sponda del Naviglio. Simone Inzaghi, infatti, lo considera tra le opzioni per la difesa ed essendo un parametro zero potrebbe piazzarsi da un momento all'altro. Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>