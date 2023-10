Milan, primo bilancio del mercato: Reijnders il top, Pulisic spicca

Pulisic segna quasi quanto Lukaku — Pulisic, classe 1998 preso dal Chelsea, già autore di 4 gol (contro Bologna, Torino, Lazio e Genoa) e di un assist in campionato, ha contribuito al +4 del Milan in classifica rispetto alla scorsa stagione. Segnando quasi al ritmo di un centravanti vero (Romelu Lukaku ne ha fatti 5 con la Roma).

Bene anche Okafor e Loftus-Cheek — Il Milan non ha preso il vice di Olivier Giroud, ma oltre a Pulisic ha trovato anche i gol di Noah Okafor (classe 2000, preso dal RB Salisburgo, a segno contro Cagliari e Lazio) e Ruben Loftus-Cheek (classe 1996, arrivato dal Chelsea, anche lui in gol in Sardegna). Tutto in attesa che si sblocchi il suo acquisto più costoso, Samuel Chukwueze: 28 i milioni di euro pagati al Villarreal.

Benvenuto, finalmente, Adli! — Menzione finale per Yacine Adli, centrocampista francese classe 2000, sul 'CorSera'. Non è un nuovo acquisto estivo, ma è come se lo fosse: l'ex Bordeaux era già in casa, ignorato, ma si sta rivalutando in questa stagione. Nuovo bomber, spunta un nome che Ibra conosce bene >>>

