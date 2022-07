Mercato Milan, Ndicka diventa il nome più probabile per la difesa

Ndicka è il nuovo obiettivo di mercato numero uno per il mercato del Milan, visto che va in scadenza e il prezzo può abbassarsi notevolmente.

Stefano Bressi

Il mercato del Milan continua anche sul difensore e Evan Ndicka diventa il primo della lista. Dopo l’incontro di giovedì con Fabio Paratici i segnali sono positivi anche per Japhet Tanganga, inglese classe 1999: il Tottenham infatti, secondo il Corriere dello Sport, ha aperto al prestito con diritto di riscatto. Manca l’accordo sulle cifre, ma c'è l'accordo sulla formula. Dovrebbe essere prestito oneroso di 2 milioni, ma si discute sul riscatto: 10 offre il Milan, 15 vogliono gli inglesi. Paolo Maldini e Frederic Massara, però, non affonderanno immediatamente il colpo. Il mercato rossonero sarà un gioco ad incastri, tenuto conto dei 50 milioni di euro a disposizione, al netto delle cessioni. Significa che molto dipenderà dall’investimento necessario per il rinforzo. Se sarà corposo, allora resteranno meno risorse per il centrocampista e, appunto, il difensore. Altrimenti, si potranno fare altri ragionamenti.

Milan, Ndicka scala posizioni

Per il reparto arretrato il Diavolo ha individuato un altro profilo interessante, che forse è diventato addirittura la prima scelta. Si tratta di Ndicka, centrale francese classe 1999 dell’Eintracht Francoforte, che ha il contratto in scadenza nel 2023 e per cui è possibile soltanto l’acquisto a titolo definitivo, ma a prezzi molto più bassi rispetto ai 32 milioni di valore. Finora non ci sono offerte, ma piace, come ha confermato al Markus Krösche, ovvero il DS dei tedeschi. Comunque il centrale non potrebbe arrivare assieme a Charles De Ketelaere, belga classe 2001 del Bruges per cui ci vogliono oltre 30 milioni. In ogni caso, la situazione sarà più chiara la prossima settimana. E attenzione sempre anche ad Abdou Diallo, senegalese classe 1996 del Paris Saint-Germain, che piace e costa 18 milioni.

Sanches, continua la telenovela

La prossima settimana c'è la speranza rossonera che si chiuda in maniera definitiva anche la vicenda Renato Sanches, che nel frattempo ha cominciato il ritiro con il LOSC, consapevole di andare via. Nei desideri del centrocampista portoghese classe 1997 c’è sempre in prima fila il PSG, che però sta temporeggiando, dovendo sistemare una serie di esuberi. Ebbene, pare che il portoghese si stia spazientendo e che, qualora la situazione non si dovesse sbloccare in tempi rapidi, sarebbe pronto a riprendere col Milan i discorsi già ben avviati. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata >>>