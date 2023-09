Milan e Inter, non solo David: i duelli di mercato da Thuram a Taremi

L'attaccante francese giocherà il derby Inter-Milan del prossimo sabato 16 settembre, alle ore 18:00, a 'San Siro' con la maglia nerazzurra. Ma in estate è andato davvero molto vicino al Milan. Prima che Giuseppe Marotta, amministratore delegato del Biscione, gli offrisse uno stipendio più alto portandolo sull'altra sponda dei Navigli.

Il derby di mercato tra Milan e Inter, per 'Tuttosport', c'è stato anche per Davide Frattesi, passato in nerazzurro dopo la cessione di Marcelo Brozović all'Al-Nassr a poche ore di distanza dal pranzo tra il suo entourage e la dirigenza rossonera. Diverso, invece, il caso di Marko Arnautovic.

Il Diavolo si è rifatto in parte prendendo Musah. Ma su Taremi ... — Sarebbe andato al Milan qualora fosse rimasto Paolo Maldini in dirigenza; dopo il cambio dell'area tecnica in Via Aldo Rossi, però, il suo nome è stato depennato dalla lista e così il bomber austriaco è tornato in nerazzurro a distanza di 13 anni dalla sua prima esperienza meneghina.

Il Milan, nei duelli di mercato contro l'Inter, si è rifatto prendendo Yunus Musah dal Valencia (i nerazzurri lo seguivano da più di un anno). Epilogo deludente, invece, per entrambe le compagini per quanto concerne Mehdi Taremi. Il centravanti iraniano del Porto, corteggiato dall'Inter, costava 30 milioni di euro bonus compresi a luglio: i nerazzurri hanno lasciato perdere.

È stato, poi, a un passo dal Diavolo negli ultimi giorni di agosto per poco meno di 20 milioni di euro. Poi, però, è saltato tutto per via delle richieste esagerate di commissioni da parte del suo entourage. Milan, che colpo sfiorato l'ultimo giorno di mercato >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.