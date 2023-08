Bovolenta: “Mercato Milan? Positivo, ma ho dei dubbi sulla punta”

Il Milan è senza ombra di dubbio la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. I rossoneri hanno messo a segno numerosi colpi e hanno rivoluzionato gran parte della rosa. Un cambiamento necessario, con il chiaro intento, di riscattare la precedente stagione piena di alti e bassi. Il doloroso addio di Sandro Tonali ha permesso al Diavolo di investire il budget incassato per acquistare molti centrocampisti tra cui Ruben Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders e Yunus Musah.

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Germano Bovolenta ha analizzato i nuovi arrivi e parlato di qualche reparto, principalmente della fase offensiva del club meneghino, secondo lui caratterizzata da poche certezze: "Sicuramente otto acquisti non sono mica male e il bilancio di tale mercato è più che positivo, ma ho dei dubbi sulla punta, chi è il bomber? Manca il killer d'area di rigore. Certo, Olivier Giroud è un grandissimo calciatore ma non so se possa bastare o reggere per tutto l'anno". Okafor vice Giroud? Milan, il parere di Sacchi