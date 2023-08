Milan, mercato show ma serve il rodaggio. Leao è l’uomo chiave

Il 'Corriere della Sera' oggi in edicola ha parlato del Milan di Stefano Pioli in vista della stagione 2023-2024 che sta per iniziare ed alla luce della sessione estiva di mercato condotta finora dal club rossonero. Il tecnico, nel giorno del raduno, ha dichiarato come l'obiettivo sia la vittoria. Di cosa? Senza ossessioni e senza troppi proclami, ma è evidente come il Diavolo punti il 20° Scudetto della sua storia, quello che porterebbe all'apposizione della seconda stella sulla maglia rossonera.