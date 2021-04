Maresca il ‘permaloso’: l’arbitro non nuovo a manie di protagonismo

L'arbitro Fabio Maresca e le manie di protagonismo. 'Tuttosport' analizza così l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic in Parma-Milan

L'espulsione di Zlatan Ibrahimovic sta facendo molto discutere. Stefano Pioli, nel post partita di Parma-Milan, ha riportato le parole dello svedese che ha giurato di non aver mancato di rispetto a Fabio Maresca. L'edizione odierna di 'Tuttosport' analizza l'episodio incriminato e scagiona l'attaccante rossonero, evidenziato la 'permalosità' dell'arbitro, non nuovo a manie di protagonismo. La frase sotto la lente di ingrandimento sarebbe: "Mi sembra strano eh?", che potrebbe essere stata scambiata per un offensivo: "Sei un bastardo". Appuntamento a martedì, quando il Giudice Sportivo ufficializzerà la decisione sulla squalifica di Zlatan e chiarirà definitivamente la situazione. Isco il sostituto di Brahim Diaz per il Milan? Lo scenario