Marchetti: “Tomori? La Juventus ci pensa ancora. Ma al Milan ha…”

Nel suo editoriale per Tmw, Luca Marchetti ha parlato di Fikayo Tomori , difensore del Milan ma accostato anche al mercato della Juventus : "La Juventus deve certamente almeno prendere un difensore, per me ne prenderà due. Prenderà anche un attaccante. L’obiettivo numero 1 è Araujo. C’è anche Antonio Silva e Hancko. Non penso poi sia mai scomparso il pensiero di Tomori che però è tornato importante per il Milan".

Infine, il giornalista di Sky Sport ha concluso parlando delle necessità della squadra bianconera: "Non è comunque che dipende solo dalla Juventus. I bianconeri stanno facendo il possibile per arrivare a difensori di livello. Non sta cercando di prendere tanto per prendere. È normale che se questi obiettivi importanti non andassero in porto arriverà un qualcuno che magari non ha questa possibilità di crescita ma che è funzionale. L'obiettivo generale della Juventus è molto semplice: abbassare i costi ma restare competitiva".